Швейцария присоединилась к восьмому пакету европейских антироссийских санкций

23 ноя. 17:59

Швейцария, вслед за ЕС, ввела очередной, уже восьмой пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. Такое сообщение распространило правительство страны - Федеральный совет.

Уточняется, что именно он и принял эти рестрикции.

"Таким образом, он присоединился к последним по времени мерам, одобренным Европейским союзом в рамках восьмого пакета санкций", - отмечается в сообщении.

Новый комплекс санкций подразумевает "юридическую базу для введения потолка цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты", "ограничения на некоторые виды сталелитейной продукции" и на товары для авиастроительной и космической отраслей. Еще один запрет связан с предоставлением правительству и компаниям РФ ряда услуг, в том числе в сфере ИКТ и архитектуры.