Астана: негативные заявления российских экспертов о Казахстане заслуживают реакции Москвы

23 ноя. 17:52

Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко прокомментировал негативные мнения о республике, которые озвучиваются российскими экспертами в эфире телеканалов, отметив, что они заслуживают соответствующей реакции со стороны российского руководства.

В соцсетях в Казахстане получила широкое распространение запись отрывка ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия", где один из гостей, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил "обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан": там, считает он, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. Он отметил, что "русских там много".

Соловьев поддержал его, добавив, что у России с Казахстаном достаточно длинная граница.

Василенко напомнил, что и президент Казахстана, и руководство МИД, и другие представители казахстанского руководства, включая спикеров палат парламента, неоднократно высказывались по поводу "подобных комментариев, заявлений и различных "говорящих голов"".

"Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции России, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации", - цитирует дипломата РИА Новости.