Дискредитация ВС России привела жительницу Дагестана к штрафу

23 ноя. 17:47

Буйнакский городской суд вынес приговор местной жительнице по делу о дискредитации российской армии, сообщает пресс-служба УФСБ России по Южному военному округу.

"Установлено, что Гасанова в мае 2022 года в одной из групп соцсети разместила материалы, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Свою вину в суде полностью признала и путем частичного сложения наказания ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Приговор вынесен по статье 280.3. УК РФ ("публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ").