Путин надеется на заключение мирного договора Баку и Еревана

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Ереване, выразил надежду на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Он отметил, что дальнейшего внимания требуют усилия по комплексному решению данного вопроса.
"Надеемся, что решения по делимитации границ, гуманитарных вопросов позволят выйти к мирному договору между Баку и Ереваном", - сказал российский лидер.
Глава государства также добавил, что продолжит эту работу на официальной встрече с армянским премьером Николом Пашиняном.
Кроме того, он напомнил и о состоявшихся переговорах руководителей России, Азербайджана и Армении. По его словам, стороны продолжают обсуждать вопросы, связанные с ситуацией на Южном Кавказе.