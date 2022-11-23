РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин надеется на заключение мирного договора Баку и Еревана

Путин надеется на заключение мирного договора Баку и Еревана

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Ереване, выразил надежду на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Он отметил, что дальнейшего внимания требуют усилия по комплексному решению данного вопроса.

"Надеемся, что решения по делимитации границ, гуманитарных вопросов позволят выйти к мирному договору между Баку и Ереваном", - сказал российский лидер.

Глава государства также добавил, что продолжит эту работу на официальной встрече с армянским премьером Николом Пашиняном.

Кроме того, он напомнил и о состоявшихся переговорах руководителей России, Азербайджана и Армении. По его словам, стороны продолжают обсуждать вопросы, связанные с ситуацией на Южном Кавказе.

1260 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version