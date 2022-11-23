Российские и турецкие военные осмотрели поле с армянскими минами в направлении Сарыбаба

23 ноя. 17:18

В Азербайджане проведен осмотр минного поля, буквально усеянного выпущенными в Армении противопехотными минами, которые были установлены там незаконными армянскими вооруженными формированиями, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поле было найдено инженерно-саперными подразделениями ВС Азербайджана в северном направлении вершины Сарыбаба.

По приглашению Минобороны Азербайджана с полем ознакомились командующий временно дислоцированных на территории АР миротворческих сил РФ генерал-майор Андрей Волков, начальник турецкого контингента Совместного турецко-российского мониторингового центра генерал-майор Фатих Акпынар и начальник российского контингента Центра контр-адмирал Олег Семенов.

Напомним, 21 ноября азербайджанские подразделения обезвредили 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в прошлом году.