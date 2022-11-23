В Иране сообщили о провале заговора, целью которого являлся распад страны

23 ноя. 16:43

Заговор, который должен был привести к распаду Ирана, полностью провалился. Такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Заговор, направленный на развязывание террористической войны и, в конечном счете, - распад Ирана, потерпел полный провал", – цитирует его РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что активность западных спецслужб за последние восемь недель достигла пика. При этом он подчеркнул, что вместе с тем на западе страны активизировались террористические и антииранские группировки.

"В Иран поступало американское и израильское оружие… Пока существует угроза со стороны соседних государств, вооруженные силы будут продолжать военные действия (против группировок в Ираке – прим. ред.)", – поведал Аблоллахиян.