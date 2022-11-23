Курортный сбор будут взимать с туристов до 2025 года

23 ноя. 16:51

Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".

Сейчас такой эксперимент до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Эксперимент направлен на сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.

Первоначальная редакция законопроекта предполагала лишь продление срока проведения эксперимента на пять лет – до 1 января 2028 года, однако правительство РФ, не возражая против продления срока, предлагало сделать это лишь на два года, то есть до 1 января 2025 года, и одновременно распространить эксперимент на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус", - передает РИА Новости.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Напомним, по информации Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 млрд рублей.