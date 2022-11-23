Авария едва не унесла две жизни в Ставрополе 

23 ноя. 16:42

Два человека пострадали в результате автоаварии на пересечении улицы Достоевского и переулка Средний в Ставрополе.

Уточняется, что совершая левый разворот, водитель Toyota Camry не уступил дорогу и столкнулся со встречным ВАЗ-21144.

«Пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Иномаркой управлял трезвый 37-летний житель Ставрополя, который за последние два года шесть раз привлекался к ответственности», - информирует УГИБДД ГУ МВД России по региону.