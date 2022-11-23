Суд запретил властям Ессентуков сбрасывать ливневые воды в водоемы курорта

23 ноя. 16:28

Суд в Ставропольском крае поддержал требования прокуратуры, запретив властям Ессентуков сброс сточных вод из городских ливневок, загрязняющих водоемы в охранной зоне курорта, - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Более девяти лет администрация Ессентуков сбрасывала неочищенные сточные воды ливневых сетей в реку Бугунта и ручей Капельный, расположенных в охранной зоне курорта", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В суд был подан иск о признании незаконным бездействие администрации Ессентуки, в котором надзорное ведомство потребовало от властей города организовать работу ливневой канализации курорта так, чтобы исключить сброс сточных вод в водоемы.

"Суд удовлетворил все требования прокуратуры, в том числе о запрете с 1 января 2024 года сбрасывать сточные воды в реку Бугунта и ручей Капельный", - отмечается в сообщении.