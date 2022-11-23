Мишустин призвал готовиться к усилению мирового кризиса

23 ноя. 16:25

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что власти России должны быть готовы к усилению мирового кризиса и динамике по санкциям.

"Нам надо быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе и по санкционному давлению, и, конечно, адекватно на это реагировать, прорабатывать решения и готовить ответы, анализируя все возможные риск-сценарии", - сказал он.

Далее председатель правительства уточнил, что прежде всего речь идет о "дальнейшей перестройке платежного баланса, девалютизации экономики и расширении международных расчетов в рублях".

Кроме того, нужно предусмотреть меры по стимулированию инвестиционной активности, в том числе развитию механизма государственных гарантий.