Кондратьев: Кубань готова принять зимой около 2,5 млн туристов

23 ноя. 16:15

Хотя Краснодарский край отказался от масштабных развлекательных мероприятий на Новый год, регион планирует принять в зимний период до 2,5 млн отдыхающих, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"С коллегами обсудили безопасность жителей Кубани и наших гостей в новогодние праздники. Рассчитываем принять зимой около 2,5 млн туристов... Миллионы людей все равно будут отмечать праздник. Покупать подарки, посещать места массового скопления людей. Поэтому первоочередная задача - обеспечить антитеррористическую и общественную безопасность", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

В торговых центрах, скверах, парках городов и станиц края будут дежурить полицейские, к охране общественного порядка привлекут более 9 тыс казаков. Повышенные меры безопасности введут и в аэропорту Сочи, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края, уточнив, что в декабре курорты горного кластера смогут принять порядка 700 тыс человек, а в новогодние каникулы в край приедут более 370 тыс человек.

Черноморские курорты уже забронированы на 36%, в сами праздники - на 40%, максимальная нагрузка традиционно ляжет на Сочи – город-курорт примет около 270 тыс человек, - цитирует пресс-служба вице-губернатора края Александра Руппеля.