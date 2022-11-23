Ильхам Алиев и Александр Вучич поговорили о поставках газа и электроэнергии

23 ноя. 15:58

В Белграде состоялись переговоры президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александра Вучича.

В ходе встречи главы государств обсудили международное право, а также поставки газа и электроэнергии.

"Через 7-10 лет Азербайджан будет экспортировать свыше 35 млрд куб. м газа, сегодня это на уровне 22 млрд куб. м газа, больше половины идет в европейские страны. Поэтому мы работаем над интерконнектором между Сербией и Болгарией, чтобы иметь возможность купить газ у наших друзей в Баку", - поведал Вучич в обращении к прессе.

Он подчеркнул, что на переговорах с азербайджанским лидером они поговорили о передаче электроэнергии, большом проекте, объединяющим Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию. "Мы будем обсуждать с европейскими партнерами подключение к проекту подводного кабеля по дну Черного моря, чтобы обеспечить энергобезопасность для нашей страны", - цитирует сербского лидера ТАСС.