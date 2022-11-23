ОДКБ возглавит представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов

23 ноя. 15:56

Обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, - заявил сегодня в ходе саммита организации в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев представит нам его, если сочтет целесобразным", - сказал Пашинян, передает РИА Новости.

Напомним, ранее на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась счел необходимым на будущее увеличить срок пребывания в данной должности.