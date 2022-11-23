Иран намерен развивать отношения с Беларусью

23 ноя. 15:43

Иран намерен активизировать торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью, - заявил на переговорах в расширенном составе с белорусским премьер-министром Романом Головченко первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

"К сожалению, сегодняшний уровень и темпы развития торгово-экономического сотрудничества не соответствуют нынешнему политическому уровню отношений между Минском и Тегераном", сказал Мохбер, цитирует его иранское новостное агентство ИРНА.

Широкие торгово-экономические отношения между двумя странами могут гарантировать политические отношения, они смогут использовать в торговле национальные валюты двух стран, при этом Иран готов наращивать сотрудничество с Беларусью в различных сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства и нефтегазовой отрасли", - указал первый вице-президент страны.

"Также необходимо создать комитет в сфере перевозок между двумя странами для обеспечения необходимых площадок для транзитного сотрудничества и создания прямых авиясообщений между двумя странами", - добавил Мохбер, отметив, что Иран готов предоставить Беларуси свой опыт управления страной в условиях санкций.