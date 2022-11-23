Путин начал визит в Ереван, где примет участие в саммите ОДКБ

23 ноя. 15:26

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Ереван. В столице Армении он примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заседание пройдет в узком и расширенном составе. Кроме того, запланировано подписание итоговых документов.

Ранее Кремль информировал о том, что на мероприятии в Ереване будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы.

Также сообщалось о том, что российский лидер проведет переговоры с армянским коллегой Николом Пашиняном.