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Путин начал визит в Ереван, где примет участие в саммите ОДКБ

Путин начал визит в Ереван, где примет участие в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Ереван. В столице Армении он примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заседание пройдет в узком и расширенном составе. Кроме того, запланировано подписание итоговых документов.

Ранее Кремль информировал о том, что на мероприятии в Ереване будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы.

Также сообщалось о том, что российский лидер проведет переговоры с армянским коллегой Николом Пашиняном.

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