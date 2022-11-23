Власти Дагестана будут развивать Махачкалинскую агломерацию

23 ноя. 15:19

Власти Дагестана определили 12 потенциальных зон под комплексное развитие территорий в четырех муниципалитетах республики, - сообщает пресс-служба главы республики.

"На территории Махачкалинской агломерации (Махачкалы, Каспийска, Кумторкалинского и Карабудахкентского районов) Минстрой Республики Дагестан выявил 12 потенциальных учасков под комплексное развитие территорий, чей общий градостроительный потенциал превышает 1 140 га", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

При подборе территорий особое внимание уделялось необходимости переселения людей из аварийного и ветхого жилого фонда, - говорится в сообщении.