Европарламент счел Россию "спонсором терроризма"

23 ноя. 14:52

Европарламент сегодня в ходе сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна - спонсор терроризма", ее текст опубликован на сайте консультативного органа.

Принятая резолюция "признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы", - передает ТАСС.

Хотя резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, они широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.