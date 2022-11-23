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Европарламент счел Россию "спонсором терроризма"

Европарламент счел Россию &quot;спонсором терроризма&quot;

Европарламент сегодня в ходе сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна - спонсор терроризма", ее текст опубликован на сайте консультативного органа.

Принятая резолюция "признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы", - передает ТАСС.

Хотя резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, они широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

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