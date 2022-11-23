ОДКБ осудила героизацию Гарегина Нжде в Армении

Секретари советов безопасности стран ОДКБ приняли совместное заявление по итогам встречи в Ереване, выразив обеспокоенность ростом проявлений неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, героизации нацизма, что создает "реальную угрозу демократическим и общечеловеческим ценностям, безопасности, социальной стабильности и единству общества", - сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

Также секретари Совбезов ОДКБ "осуждают любые действия, направленные на распространение и оправдание нацизма и националистических идеологий, а также приветствуют усилия государств и международных организаций, нацеленные на противодействие и борьбу с проявлениями героизации нацизма, неонацизма и экстремизма".

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, заявление ОДКБ прямым текстом осуждает современную политику Армении по нескольким направлениям. "Если начать с героизации нацизма, то встреча секретарей Совбезов ОДКБ прошла недалеко от памятника пособнику нацистов Гарегину Нжде на площади имени пособника нацистов Гарегина Нжде, известного работой на Третий рейх по вербовке, диверсионной подготовке и переброске армян в тыл Красной армии для ведения подрывной деятельности. Нацистское учение Нжде о превосходстве армянского народа является фундаментом официальной идеологии Республики Армения и всех претензий ее властей к соседям. ОДКБ, как можно судить по документу, осудила собственного члена, Ереван, за создание "реальной угрозы демократическим и общечеловеческим ценностям, безопасности, социальной стабильности и единству общества" путем продолжения возвеличивания одного из пособников нацизма под видом героя армянского народа", - сказал он.

"За то же самое ОДКБ осудила Армению и по другому моменту – росту проявлений ксенофобии, ненависти, национального превосходства. Эти проявления растут в армянских элитах и обществе и в плане тюркофобии, которая является на сегодняшний день одним из крупнейших препятствий на пути армяно-азербайджанского урегулирования, и в плане русофобии. Накануне главу МИД РФ Сергея Лаврова встречал митинг с лозунгами "Россия – вон из Армении!" и "Россия – враг" в обрамлении американских, французских и украинских флагов. В стране при негласной поддержке властей набирает популярность антироссийское движение. Для российско-армянских отношений, которые официально являются союзническими, таки акции ненависти недопустимы, и ОДКБ ожидаемо выступила и против этого аспекта деструктивного поведения Армении", - сообщил Андрей Петров.

"Характерно, что под заявлением подписался и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Хотя послание других членов ОДКБ Еревану очевиден, режим Никола Пашиняна продолжает считать, что к нему рост ксенофобии, ненависти, национального превосходства и героизации нацизма не относится, что ему можно раздувать тюркофобию и русофобию, а также возвеличивать пособников нацистов. Такое ощущение собственной вседозволенности создает большую проблему для взаимоотношений Армении с другими странами постсоветского пространства. Армения уверена в своей непогрешимости, не признает совершенные ее войсками и властями военные преступления против Азербайджана и не замечает, что армянские злодеяния всем хорошо известны и очевидны. В связи с этим необходимо искать пути, как вернуть Ереван из его вредоносных иллюзий в реальность", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".