Анкара и Дамаск продолжат переговоры по вопросам безопасности

23 ноя. 14:36

Турция и Сирия намерены продолжать переговоры по вопросам безопасности. Об этом сообщил помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане.

Он также отметил, что первые подобные переговоры между Турцией и Сирией состоялись после саммита РФ, Турции и Ирана, состоявшегося в июле 2022 года в Тегеране, передает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters сообщило, что глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан и его сирийский коллега Али Мамлюк провели ряд встреч, на которых обсуждалась возможная встреча министров иностранных дел двух стран.