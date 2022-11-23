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"Виола в розовом" вернулась в Грузию

&quot;Виола в розовом&quot; вернулась в Грузию

Картина "Виола в розовом" кисти заслуженного художника Грузии, живописца и графика армянского происхождения Александра Бажбеук-Меликова была приобретена Минкультом Грузии в рамках проекта "Пополнение музейных фондов".

В ведомстве отметили, что мастер является последователем и продолжателем искусства выдающихся колористов XVIII-XIX веков, французских романтиков и импрессионистов.

"Темы и персонажи создателя – акробаты, циркачи или обнаженные натуры – излучают очарование земной красоты. Для справки: "Виола в розовом" будет помещена в фонд Государственного музея искусств Грузии имени Шалвы Амиранашвили", - приводит сообщение ведомства Sputnik Грузия.

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