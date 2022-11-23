На Дону попал в ДТП пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие

23 ноя. 14:25

Сегодня дням на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись пассажирский микроавтобус, "ГАЗель" и легковой автомобиль, есть пострадавшие, - сообщает в своем Telegram-канале областная поисково-спасательная служба.

"По предварительным данным, Renault Logan выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус Ford, их "догнала" "ГАЗель", - говорится в сообщении.

В результате ДТП медпомощь понадобилась шестерым пассажирам микроавтобуса и водителю Renault Logan, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.