На ставропольских прилавках появилась местная "Джигит-кола"

23 ноя. 14:01

На Ставрополье в рамках импортозамещения ушедших брендов на прилавках продуктовых магазинов появилась в продаже местная "Джигит-кола", - сообщили в пресс-службе минэкономразвития края.

Газированный безалкогольный напиток выпускает один из крупнейших заводов края по розливу минеральной воды: его рецептуру, максимально приближенную к оригинальной, разработали в марте, а теперь напиток появился в продаже.

"Продукция предприятия идет на экспорт в 40 стран. Завод планирует поставлять минеральную воду в Китай. На самом предприятии реализуется нацпроект "Производительность труда", автоматизирован физический труд и созданы высокотехнологичные рабочие места. К 2024 году предприятие рассчитывает повысить свою эффективность на 30%", – рассказали в пресс-службе министерства, передает "АиФ-Ставрополье".

Почти каждый производитель напитков в крае создал свой рецепт импортозамещающей газировки. Сейчас 14% регионального экспорта составляют безалкогольные напитки и минеральная вода, - добавили в краевом Минэкономразвития.