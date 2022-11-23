Ждет ли Азербайджан евразийская интеграция?

Азербайджан - один из ближайших и наиболее надежных союзников и партнеров России на постсоветском пространстве, государство, не присоединившееся к антироссийским санкциям и активно развивающее экономические отношения с российскими регионами. Баку принципиально настроен на позитивное взаимодействие с Москвой во всех сферах. Все эти факторы делают Азербайджан желанным участником российских интеграционных проектов. Однако каковы действительные перспективы включения Баку в сферу евразийской интеграции?

Говоря о евразийской интеграции, нужно определиться с дефинициями. Под евразийством можно понимать как объединения на постсоветском пространстве с целью сохранения связей между бывшими республиками СССР, так и с участием других стран Азии. В первой категории можно отметить СНГ, куда входят все страны бывшего Союза, а также ОДКБ и ЕАЭС, которые являются более тесной формой военной и торгово-экономической интеграции. Во второй категории ведущую роль играет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

В СНГ Азербайджан уже состоит. На заседании ШОС в Самарканде Баку принял участие и претендует на статус наблюдателя. Самые большие вопросы вызывает ЕАЭС и ОДКБ. Каковы же аргументы в пользу сближения Азербайджана с Евразийским союзом?

Во-первых, география. Россия – сосед по суше, Казахстан – по морю. Экономические связи довольно тесные. Россия – главный импортер в Азербайджан (18%). Среди партнеров по экспорту РФ – на третьем месте (5%). Товарооборот с Казахстаном в текущем году вырос в 3 раза, с Россией – на 24%. Третий фактор – транзитный потенциал. Азербайджан может сыграть роль посредника между Россией (ЕАЭС) и Европой, Ираном и Турцией. Ключевые проекты здесь – "Север-Юг", железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс" (часть "Шелкового пути") и "Юг-Запад" ("Зангезурский коридор"). На заседании Евразийского межправительственного совета в августе 2022 года премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Азербайджан готов "создавать все условия, чтобы наши партнеры по ЕАЭС могли использовать транзитный потенциал нашей страны".

Дополнительным стимулом сближения Азербайджана и ЕАЭС мог бы стать гуманитарно-демографический фактор. Трехмилионное азербайджанское население и бизнес-сообщество Азербайджана гораздо лучше почувствовали бы себя в России, если бы были сняты таможенные барьеры и облегчены процедуры въезда и работы. Еще один фактор – дружественные отношения почти со всеми странами ЕАЭС и ОДКБ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев как-то отмечал, что у его страны в ОДКБ больше союзников, чем у Армении. С Россией Азербайджан 22 февраля подписал договор о союзничестве, с Казахстаном и Кыргызстаном он входит в Организацию тюркских государств (ОТГ).

Несмотря на очевидные выгоды, реальность вносит свои коррективы. Если Россия – важный импортер, то главные рынки сбыта азербайджанских товаров – Италия и Турция. После РФ главные импортеры – Турция и Китай. Кроме того, Баку проводит многовекторную политику, и тесная интеграция с ЕАЭС и ОДКБ может нарушить ее. В военном смысле союз с Россией уравновешивается Шушинской декларацией с Турцией. Немаловажную роль в неготовности Баку вступить в ЕАЭС и ОДКБ играет наличие там Армении, с которой сохраняются напряженные отношения. Теоретически Ереван может заблокировать членство Баку. В свете сложных отношений России с Западом и сопряженных с ними третичных санкций Азербайджан может пострадать, если сделает ставку исключительно на торговлю и инвестпроекты с Россией и странами ЕАЭС. Определенные сложности уже испытывает другой член Евразийской интеграции – Казахстан, отказывающийся заниматься параллельным импортом и придерживающийся антироссийских санкций. Кроме того, полная интеграция с ЕАЭС и ОДКБ может создать риски потери части суверенитета.

Гипотетически сближение Азербайджана с евразийской интеграцией исключать нельзя. Азербайджан уже наращивает связи с Россией и Казахстаном. Есть заинтересованность в своповых поставках российского газа и казахстанской нефти. С Казахстаном в этом году подписан меморандум о сотрудничества в энергетике. Если говорить о полном членстве в ЕАЭС и ОДКБ, это возможно в случае радикальных перемен в международных отношениях:

· Ухудшение отношений Азербайджана с ЕС из-за поддержки европейскими государствами деструктивной позиции Армении;

· Судьба Турции: либо полный отход от евроинтеграции, либо вступление в ЕС;

· Переориентация торговли Азербайджана на страны ЕАЭС в силу объективных причин;

· Урегулирование армяно-азербайджанских отношений, устраняющее препятствие на пути вступления Азербайджана в Евразийский союз;

· Выход Армении из ЕАЭС и ОДКБ в виде протеста против поддержки Россией Азербайджана.

В текущей ситуации противостояния Запада и России пока ничто не предвещает радикальную смену курса Азербайджана в сторону от многовекторности. ЕС останется важным торговым партнером, тем более что блок заинтересован в увеличении поставок газа. В то же время Азербайджан будет претендовать на статус наблюдателя в ШОС и ЕАЭС без взятия на себя обязательств, ограничивающих торгово-экономические и финансовые связи с Турцией и ЕС.