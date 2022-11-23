Жителям Малайзии покажут "Традиции ислама в России"

23 ноя. 13:43

Сегодня в Музее исламского искусства в столице Малайзии Куала-Лумпуре открывается выставка "Традиции ислама в России", приуроченная к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, - сообщил зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

"Данная выставка – один из инструментов духовной дипломатии российских мусульман, с помощью которого мы раскрываем нашу историю, культуру и современный быт россиян, демонстрируем добрососедство народов страны", – рассказал Аббясов, передает РИА Новости.

В экспозиции выставки более 150 объектов, разделенных на восемь частей и представляющих восемь федеральных округов РФ. Посетители увидят фотографии мечетей России, а также проведения религиозных и национальных праздников, народное творчество, ознакомятся с традиционными костюмами и кухней мусульманских народов России.Ранее выставка успешно прошла в Государстве Бруней-Даруссалам, Республике Индонезия, Королевстве Саудовская Аравия, вызвав неподдельный интерес у жителей этих стран, - отметил зампред Духовного управления мусульман РФ.