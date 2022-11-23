Эрдоган: антитеррористические операции Турции – это только начало

23 ноя. 13:16

Турция обладает всеми возможностями для оперативного расследования и привлечения к ответственности всех причастных к терактам, - заявил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии справедливости и развития в Анкаре.

Глава турецкого государства привлек внимание к теракту в Стамбуле, жертвами которого стали шесть человек, а также обстрелам приграничных районов страны с сирийской территории, что привело к гибели двух мирных жителей, отметив, что расследование выявило организаторов теракта в турецком мегаполисе - террористов, орудующих на сирийской территории, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

За последние годы территории приграничных провинций Хатай, Газиантеп, Килис, Шанлыурфа и Ширнак подвергались ракетным и минометным обстрелам 764 раза, что привело к гибели 32 граждан Турции, еще 261 получил ранение.

"На фоне ослабления возможностей террористической деятельности на турецкой территории, боевики РПК прибегают к обстрелам приграничных населенных пунктов нашей страны. Если в 2015 году террористы организовали в Турции 26 терактов, то за последние годы этот показатель снизился до 2-3", - констатировал Эрдоган.

Заверения отдельных сил о недопустимости угрозы в отношении Турции с подконтрольным им сирийских территорий, так и остаются на словах. При этом каждое заявление Турции основывается на непререкаемых реалиях и имеет четкую причину.

"Если стороны договоренностей по Сирии не выполняют своих обязательств, то Турция оставляет за собой право своими силами устранять угрозы нацбезопасности", - подчеркнул далее турецкий лидер, заверив: Турция начнет наземную антитеррористическую операцию в наиболее верное для страны время.

"Антитеррористические операции с участием ВВС, артиллерии и ударных БПЛА – это только начало", - подчеркнул он, призвав Сирию и Ирак не беспокоиться в связи с антитеррористическими операциями турецкой армии.

"Анкара уважает территориальную целостность соседних стран. Единственная цель Турции – безопасность государства и населения", - подчеркнул он, пояснив: истинная причина давления и нападок на Анкару – укрепление позиций Турции как регионального лидера.