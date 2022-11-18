Новости Центральной Азии
Французы откроют для себя тюркские сокровища
Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эммануэль Макрон накануне открыли в музее Лувра в Париже выставку "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", …
Кыргызстан хочет отменить визы для тех, кто едет в казино
Кабмин Кыргызстана выдвинул законопроект об отмене виз для въезжающих ради посещения казино. Документ вынесен на общественное обсуждение. "Иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, могут …
Кафе в Ташкенте кормило клиентов объедками
В одном из ташкентских кафе посетители заметили, что сотрудники отправляют на раздачу то, что не доели сами, история опубликована в сообществе "Потребитель.уз". Инцидент произошел накануне в кафе с открытой линией раздачи. …
На центральных улицах Ташкента появятся платные парковки
В скором времени на 10 центральных улицах Ташкента заработают платные парковки с паркоматами, - сообщили в управлении транспорта столицы Узбекистана. Городские власти провели опрос, который показал, что 97% респондентов сетуют на …
Кыргызстан с начала года нарастил грузоперевозки на 34%
В январе - октябре 2022 года грузоперевозки в Кыргызстане составили 35,5 млн тонн, это на 33,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального статистического комитета республики. Основной объем …
Туман частично заблокировал аэропорт Ургенча
Международный аэропорт Ургенча минувшей ночью не смог принять два авиарейса из-за сильного тумана, сообщает Uzbekistan Airports. На запасной аэродром был направлен пассажирский рейс HY-9616 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший …
Бишкек примет саммит ЕАЭС
Очередное заседание глав государств Евразийского экономического совета пройдет в Бишкеке 9 декабря, - сообщила пресс-служба президента Кыргызстана. Повестку дня заседания кыргызстанский лидер Садыр Жапаров обсудил в …
Узбекские предприниматели построят в Азербайджане хлопковые комплексы
Узбекское ООО PAHTAMASH планирует построить в Азербайджане ряд хлопкоочистительных комплексов, - сообщил заместитель директора ООО по внешнеэкономической деятельности Акмал Салиев. Предприятие намерено участвовать в …
Воскресная школа узбекского языка появилась в Екатеринбурге
По инициативе Генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге открыли воскресную школу узбекского языка. Занятия в школе предназначены для узбекских детей, родившихся или проживающих в Уральском федеральном округе, но которые не знают языка. …
Узбекские студенты смогут приобрести авиабилеты со скидкой
Авиаперевозчик Uzbekistan Airways предоставит студентам скидку в 50% на билеты по внутренним рейсам, сообщает пресс-служба компании. Скидки будут действовать на …
Астана и Ташкент закроют вопрос по госгранице в ближайшее время
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил о подписании Астаной и Ташкентом итогового протокола о совместной работе казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. "С 14 по 19 ноября в Ташкенте состоялась …
Туркменистан и ОАЭ договорились о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере
Туркменистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут развивать сотрудничество в нефтегазовой и химических отраслях, а также в области возобновляемой энергии. Об этом говорится в совместном заявлении Туркменистана и ОАЭ, распространенном по …
Крокодила и игуан незаконно везли в Ташкент из Египта
В аэропорту Ташкента пресекли незаконный ввоз экзотических животных из Египта. "Сотрудники специализированного таможенного комплекса "Ташкент-Аэро" в ходе личного досмотра пассажира рейса "Каир-Ташкент" …
Высший Евразийский экономический совет соберется в Бишкеке 9 декабря
Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Бишкеке 9 декабря 2022 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе главы киргизского государства. "Заседание Высшего Евразийского экономического совета …
Футболисты России и Узбекистана сыграли вничью
Товарищеский матч сборных команд России и Узбекистана по футболу, который проходил сегодня в Ташкенте, окончился ничьей. Результат игры - 0:0. Таким же был исход матча сборной России против команды Таджикистана, прошедшего 17 …
Российский автопром: есть ли шанс на восстановление
В августе Министерство промышленности и торговли подготовило стратегию развития отечественного автопрома до 2035 года. Необходимость изменения структуры автомобилестроения возникла в связи тем, что в результате ограничений, введенных в …
Аэропорт Намангана принял первый авиарейс из Маската
Оманская бюджетная авиакомпания Salam Air начала полеты между Маскатом и Наманганом. "Сегодня, 18 ноября в 12:06 по местному времени самолет оманской авиакомпании Salam Air приземлился в Намангане. Борт Airbus A320 Neo, открывший …
Ратификацию военного соглашения с Турцией одобрили в Ташкенте
Сенат Узбекистана одобрил закон о ратификации военного рамочного соглашения с Турцией, сообщает информационная служба верхней палаты страны. "В ходе 35-го пленарного заседания сената рассмотрен закон "О ратификации военного …
Узбекистан, Казахстан и Таджикистан свяжут новые автобусные маршруты
Власти Узбекистана наладят туристическое автобусное сообщение с Казахстаном и Таджикистаном. До конца года будут проведены соответствующие переговоры с соседними странами. На основе положительного результата переговоров начнутся …
Российско-узбекский образовательный форум стартовал в Ташкенте
В Ташкенте открылся российско-узбекский образовательный форум образования в области культуры, сообщает пресс-служба Русского дома в столице Узбекистана. С приветственным словом к участникам мероприятия выступила замглавы Минкультуры РФ …