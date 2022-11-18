Новости Центральной Азии

21 ноя. 13:57

Туркменистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут развивать сотрудничество в нефтегазовой и химических отраслях, а также в области возобновляемой энергии. Об этом говорится в совместном заявлении Туркменистана и ОАЭ, распространенном по …