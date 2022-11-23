В Турции число пострадавших при землетрясении увеличилось до 68 человек

23 ноя. 12:55

Число пострадавших в землетрясении на западе Турции достигло 68 человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Число раненых на данный момент составляет 68 человек, состояние одного тяжелое", - приводит слова министра Twitter агентства Анадолу.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции в 04.08. Оно ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной Турции. Пострадавшие есть в Дюздже, в Зонгулдаке, в Стамбуле, Болу и Сакарье.