Россия, Турция и Иран в 2023 году проведут новый раунд "Астаны" по Сирии

23 ноя. 12:50

Следующий раунд переговоров "астанинского" формата между Россией, Турцией и Ираном по Сирии пройдет в первой половине 2023 года в России, - говорится в заявлении трех стран по итогам "астанинских" переговоров.

"Договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации", - следует из заявления, передает РИА Новости.

Напомним, переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября, в 19-м раунде консультаций принимали участие делегации стран-гарантов процесса, представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.