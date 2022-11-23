В Москве заработал обновленный автозавод "Москвич"

23 ноя. 12:33

В Москве сегодня возобновил работу столичный автомобильный завод "Москвич" – на нем стартовало серийное производство городского кроссовера "Москвич 3".

Серийную сборку открыли вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Министр уточнил, что продажи нового городского кроссовера начнутся в столице в январе, а по всей России - в марте 2023 года. При этом автомобили бренда планируют в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса.

"Задача на ближайшее время - наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года", - сказал Мантуров, передает РИА Новости.

Автомобиль представляет собой модель кроссовера, оснащенного бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Предполагается, что завод выйдет на полную технологическую независимость к 2027 году, - добавил Мантуров.