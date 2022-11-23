В России может появиться ипотека под 0,1%

23 ноя. 12:35

Сельская ипотека под 0,1% может стать доступной жителям приграничных муниципалитетов, следует из поправок, предлагаемых к плану реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года, пишет "Российская газета".

Ожидается, что изменения будут внесены правительством до 20 января 2023 года. Тогда льготную сельскую ипотеку по ставке не более 0,1% на строительство или приобретение жилья будут предоставлять на территориях приграничных муниципальных образований.

Получить ипотеку под 0,1% можно будет в отдельных районах Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Карелии, Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской, Челябинской областей.

Также эти районы в приоритетном порядке будут получать субсидии из федерального бюджета на развитие жилищного строительства и автодорог, обустройство городских парков.