Россия, Турция и Иран синхронизировали позиции по Сирии

23 ноя. 12:33

Россия, Иран и Турция призывают как можно скорее провести девятую сессию редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении стран-гарантов астанинского процесса, сделанном по итогам 19-й международной встречи по Сирии.

"Призвали к скорейшему проведению девятой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета при конструктивном подходе сирийских сторон", - говорится в тексте.

Москва, Тегеран и Анкара также подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы комитета.

При этом стороны обратили внимание на то, что комитету необходимо осуществлять свою деятельность без каких-либо бюрократических и логистических препятствий.

Помимо этого, РФ, Иран и Турция судили растущую активность террористических группировок в Сирии и выразили решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом. "Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе трансграничные атаки и инфильтрацию", - сообщили гаранты астанинского формата.