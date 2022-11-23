Французы откроют для себя тюркские сокровища

23 ноя. 12:16

Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эммануэль Макрон накануне открыли в музее Лувра в Париже выставку "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", которая включает предметы из музеев Узбекистана и других стран.

После переговоров на высшем уровне в Елисейском дворце президенты Узбекистана и Франции с супругами посетили музей Лувра, где открыли выставку "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", - сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана, была организована согласно договоренностям, достигнутым в ходе предыдущего визита главы Узбекистана во Францию в октябре 2018 года. Подготовка выставки велась на протяжении трех лет. За это время состоялось несколько совместных узбекско-французских экспедиций, в ходе которых был совершен ряд археологических открытий. Кроме того, реставраторы из Лувра и специалисты Узбекистана провели масштабные реставрационные работы в несколько этапов, - передает "Газета.uz".

Результатом этой работы стало создание в зале Ришелье и Исламском отделе Лувра обширного выставочного пространства, состоящего из пяти хронологических туров: "Время оазисных государств и царств: диффузия культур через Шелковый путь", "Средние века и расцвет искусства", "Распространение ислама, а также культурного и научного рассвета в Центральной Азии", "От Авиценны до Чингизхана" и "Время великих империй: эпоха Тимуридов и Шайбанидов".

Экспозиция состоит из 138 уникальных предметов из 16 музеев страны, в том числе 70 экспонатов, совместно отреставрированных специально к выставке и охватывает более чем 1500-летний отрезок истории Узбекистана. В коллекцию также вошёл 31 экспонат из крупных музеев Франции, Великобритании и США.

Лидеры Узбекистана и Франции ознакомились с историческими артефактами из городищ Дальверзинтепы и Халчаяна, настенным рисунком из красного зала Варахши, резным панно из Кафар-калы, страницами Катталангарского Корана, двухстворчатой дверью из мавзолея Амира Темура, росписью с изображением послов из Афрасиаба и другими экспонатами. Президентам рассказали об их создании и обнаружении, связанных с их историей эпохах и личностях.

Выставка продлится до 6 марта 2023 года.