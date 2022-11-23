В горах Северной Осетии полыхает сухая трава

23 ноя. 11:55

Сухая трава загорелась между поселками в Алагирском ущелье Северной Осетии, площадь пожара увеличивается из-за ветра и труднодоступности местности, информирует пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Между селениями Нузал и Садон произошло возгорание сухой травянистой растительности. Площадь сложно определить, там очаги горения. Подъездных путей к очагам тления нет, так как они расположены высоко на склонах. Также из-за ветра распространение тления меняет свое направление в зависимости от порывов ветра", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что угрозы распространения на населенные пункты нет.