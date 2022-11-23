В Ереване проходит совместное заседание глав МИД, обороны и секретарей СБ стран ОДКБ

23 ноя. 11:47

Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ стартовало в Ереване.

Заседание открыл министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, который выразил надежду, что участникам встречи удастся в русле конструктивного и открытого обмена мнениями проанализировать и дать оценку ситуации в сфере международной и региональной безопасности, взвесить в этом свете возможные риски для государств-членов организации, - передает РИА Новости.

Планируется, что на заседании будет обсужден обширный круг вопросов, включающий вопросы политического характера, оборонной сферы, и безопасности.