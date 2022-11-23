Казахстан изменит отношение к сотрудничеству с БДИПЧ ОБСЕ

23 ноя. 11:31

Власти Казахстана будут пристальнее относиться к взаимодействию с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ после его критического отзыва о президентских выборах в республике. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Ранее глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что "внеочередные выборы президента прошли в политической обстановке, лишенной конкуренции". Комментируя это заявление, в МИД Казахстана подчеркнули, что оно страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который ранее пользовался поддержкой республики.

"[Наша реакция] означает, что мы будем с более пристальным вниманием относиться к сотрудничеству с БДИПЧ", - цитирует Василенко ТАСС.

Напомним, выборы президента в Казахстане состоялись 20 ноября. Победу на них одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов.