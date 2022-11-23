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Премьер Израиля посовещается с Минобороны после взрывов в Иерусалиме

Премьер Израиля посовещается с Минобороны после взрывов в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Яир Лапид проведет совещание с руководством служб безопасности в комплексе министерства обороны в Тель-Авиве после взрывов в Иерусалиме, сообщила канцелярия главы правительства.

Ранее сообщалось, что в результате теракта один человек погиб и более 10 получили ранения.

"Премьер-министр Яир Лапид проведет оперативное совещание с министром обороны Бени Ганцем, министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом, главой Совета по национальной безопасности Эялем Хулатой, генеральным инспектором полиции Яаковом Шабтаем, главой ШАБАК Роненом Баром, заместителем начальника Генштаба армии Амиром Барамом", - приводит  заявление ТАСС.

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