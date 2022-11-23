Части дончан удвоят компенсации на подведение газа

23 ноя. 11:25

Власти Ростовской области намерены в два раза увеличить размер компенсаций затрат на подведение газа к домовладениям для отдельных категорий граждан, - сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев сегодня на заседании правительства.

Ранее сумма субсидий составляла 20 тыс рублей, а в прошлом году она была увеличена до 50 тыс рублей.

"С учетом озвученных президентом РФ на Энергетической неделе поручений у нас есть поручение губернатора области Василия Голубева совместно с Минтруда проработать вопрос об увеличении субсидий до 100 тыс рублей", - рассказал Савельев, передает "Интерфакс".

Также будут расширены категории получателей этой субсидии.

Планы по догазификации в 2022 году в области будут выполнены, рисков срыва нет, - добавил министр.