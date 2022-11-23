В России выявили свыше 5,6 тыс новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 5 631 новый случай заражения коронавирусом.
В Москве новых случаев 1 351, в Санкт-Петербурге - 472, в Подмосковье - 151. В Краснодарском крае - 67, в Ставропольском крае -57, в Крыму - 30, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 12, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 1, в Ингушетии - 1.
Общее число инфицированных в России достигло 21 550 982.
Госпитализированы за сутки 1 235 человек. Выздоровели 6 785 пациентов, за все время - 20 961 317.
Умерло за сутки 54 человека, с начала пандемии - 391 622.