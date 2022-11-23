I Госпрограммой "Большого возвращения" будет заниматься НАНА

23 ноя. 11:13

Президиум Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) принял решение создать комиссию в связи с I Государственной программой "Большого возвращения"

"В соответствии с решением создана комиссия под председательством президента НАНА, академика Исы Габиббейли с целью разработки плана мероприятий, исходящих из задач, возложенных на Академию наук в I Государственной программе "Большого возвращения", - говорится в сообщении, передает Тренд.

Мероприятия в рамках I Государственной программы "Большого возвращения" являются логическим продолжением масштабных работ по созиданию, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, идеальной дорожной картой для достижения стратегических целей, а также мер, которые будут реализованы в дальнейшем, - отметил президент НАНА.