Ростовский музей изобразительных искусств ждет капремонт

В Ростове-на-Дону проведут капитальный ремонт здания областного музея изобразительных искусств, проектную документацию уже одобрила государственная экспертиза.
Особняк на Пушкинской был построен в 1989 году и изначально принадлежал юристу управления Владикавказской железной дороги. Его спроектировал архитектор Николай Дорошенко, передает "АиФ-Ростов".
Музей внутри особняка открылся лишь в 1959 году, а между революцией и этим событием в нем были детская коммуна, дом работников просвещения, а также союз горняков.