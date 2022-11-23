Ростовский музей изобразительных искусств ждет капремонт

23 ноя. 0:25

В Ростове-на-Дону проведут капитальный ремонт здания областного музея изобразительных искусств, проектную документацию уже одобрила государственная экспертиза.

Особняк на Пушкинской был построен в 1989 году и изначально принадлежал юристу управления Владикавказской железной дороги. Его спроектировал архитектор Николай Дорошенко, передает "АиФ-Ростов".

Музей внутри особняка открылся лишь в 1959 году, а между революцией и этим событием в нем были детская коммуна, дом работников просвещения, а также союз горняков.