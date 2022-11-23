В ночном ДТП под Краснодаром сгорели два грузовика

В кубанской станице Воронежской минувшей ночью произошло ДТП с двумя грузовиками, - сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Краснодарского края.
Бортовой грузовик "КамАЗ" перевозил зерно, из-за заноса его водитель выехал на полосу встречного движения и влетел в грузовой фургон "Мерседес" с алкогольной продукцией, после чего оба грузовика загорелись.
53-летний водитель "КамАЗа" пострадал, его доставили в больницу с переломами ног.
Движение на участке дороги "Краснодар-Кропоткин" уже восстановили.