В Грузии появится новая военная база

23 ноя. 10:48

Новая военная база для сил специальных операций появится в 30 километрах от Тбилиси у села Мухровани, информирует пресс-служба Минобороны Грузии.

Уточняется, что база будет соответствовать международным стандартам и обойдется в 70 миллионов лари. Строительство будет проходить в несколько этапов.

«На первом этапе власти планируют построить здание штаба, казармы, лазарет, плац, автопарк и различные хозяйственные постройки. Второй этап предполагает устройство учебных, образовательных, спортивных пространств и зон отдыха», - говорится в сообщении оборонного ведомства страны.

Всего за два года планируется построить 24 новых здания и отремонтировать три старых, передает Sputnik Грузия.