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Российский владелец Lush запустит бренд Oomph

Российский владелец Lush запустит бренд Oomph

Совладелец российского подразделения Lush Дмитрий Азаров откроет косметическую сеть Oomph, первые магазины начнут работать в Москве уже в начале декабря, пишет РБК со ссылкой на бизнесмена.

Под брендом Oomph будут производиться шампуни, мыло, свечи, гели для душа. Производство организуют на заводе Lush в Домодедово.

Азаров добавил, что в магазине на Тверской, где раньше был флагманский Lush, будет также открыто кафе с выпечкой, меню составит шеф-ресторатор Глен Баллис.

Инвестиции Азарова в новый проект составят около 100 млн рублей.

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