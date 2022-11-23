Российский владелец Lush запустит бренд Oomph

23 ноя. 10:38

Совладелец российского подразделения Lush Дмитрий Азаров откроет косметическую сеть Oomph, первые магазины начнут работать в Москве уже в начале декабря, пишет РБК со ссылкой на бизнесмена.

Под брендом Oomph будут производиться шампуни, мыло, свечи, гели для душа. Производство организуют на заводе Lush в Домодедово.

Азаров добавил, что в магазине на Тверской, где раньше был флагманский Lush, будет также открыто кафе с выпечкой, меню составит шеф-ресторатор Глен Баллис.

Инвестиции Азарова в новый проект составят около 100 млн рублей.