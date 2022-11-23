Турецкие военные получили партию новых бронетранспортеров

23 ноя. 10:26

В Турции прошла церемония передачи в войска партии БТР PARS IV на колесной формуле 6x6, в которой принял участие глава Управления оборонпрома страны Исмаил Демир.

Церемония передачи бронетехники с противоминной защитой состоялась в районе Гельбаши в Анкаре: выступая перед собравшимися, Демир привлек внимание к богатому опыту и возможностям отечественных производителей бронетехники, что "вносит вклад в безопасность не только самой Турции, но и дружественных стран", - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Демир напомнил об успешных проектах создания турецкого танка, бронемашин с противоминной и баллистической защитой и многих других инициативах в данной области, выразив гордость возможностями отечественного оборонпрома.

Гендиректор компании FNSS Наиль Курт в свою очередь рассказал о завершении испытаний БТР PARS IV, которые успешно преодолели 25 тыс. км по бездорожью.

Напомним, БТР PARS IV 6x6 разработаны специалистами компании FNSS в рамках контракта с Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции с целью использования в спецоперациях.