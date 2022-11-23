Восьмилетний мальчик устроил ДТП в Анапе

23 ноя. 10:18

В Анапе микроавтобус, за рулем которого находился восьмилетний мальчик врезался в два автомобиля, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Видео ДТП распространилось по социальным сетях. "Сотрудники полиции Анапы установили личность водителя автомобиля Ford Transit, совершившего ДТП во дворе дома на Анапском шоссе. Установлено, что микроавтобусом управлял восьмилетний мальчик", - отмечается в сообщении.

В полиции рассказали, что мальчик самостоятельно проник в салон отцовского автомобиля, нашел в замке зажигания ключи и завел машину. Микроавтобус начал движение по придомовой территории, ребенок не справился с управлением, в результате был совершен наезд на два припаркованных автомобиля.

Очевидцем ДТП стал велосипедист, он сообщил об инциденте наряду ДПС, дежурившему неподалеку.