Армянские военные и НВФ снова обстреливали азербайджанские позиции

23 ноя. 10:11

Минувшей ночью с 22:15 22 ноября до 01:15 23 ноября армянские военные и НВФ вновь обстреливали азербайджанские позиции в шести районах, - сообщает Минобороны Азербайджана.

"С позиций в направлении населенных пунктов Истису и Гюнешли Басаркечярского района они с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района", - говорится в сообщении.

Кроме того, накануне с 15:48 до 18:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша и Тертерского района, - сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве.

Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры, - указали в Минобороны АР.