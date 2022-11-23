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Рост производства урана в Иране вызвал беспокойство "Евротройки"

Рост производства урана в Иране вызвал беспокойство &quot;Евротройки&quot;

Решение иранских властей об увеличении производства в стране высокообогащенного урана не может объясняться гражданскими нуждами и вызывает повышенное беспокойство, говорится в совместном заявлении "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции).

В документе отмечается, что особую тревогу вызывает решение Ирана увеличить производство высокообогащенного урана на подземном ядерном объекте Фордо.  "Этот шаг Ирана является вызовом глобальной системе нераспространения [ядерного оружия]. Этот шаг несет в себе значительные риски, связанные с возможностью ядерного распространения, и не может быть убедительно объяснен гражданскими нуждами", - говорится в сообщении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

Члены "евротройки" осудили расширение Ираном его ядерной программы, подчеркнув, что Тегеран предпринял "существенные шаги, направленные на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий" по иранской ядерной программе (СВПД).

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