Молдавия делает резервы газа в ПХГ Украины

23 ноя. 10:04

Часть газа, который Молдавия закупает у России остается на Украине в виде резервов страны, сообщил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися на Украине, это наши сбережения и резервы, которые закачиваются в хранилища Украины", - написал Спыну в Telegram-канале в среду.

По его словам, всего Молдавия имеет резервы в объеме 200 млн куб м газа в газотранспортных системах соседних стран.

Накануне "Газпром" сообщал об "оседании" на Украине российского газа, который должен был быть поставлен в Молдавию, и пригрозил сокращением подачи газа через Украину, если дисбаланс транзита сохранится.