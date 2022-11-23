Ереван принимает саммит ОДКБ

23 ноя. 10:00

Столица Армении сегодня принимает саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - для участия в нем в Ереван прилетит президент РФ Владимир Путин, также в мероприятии примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон.

В Ереване будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в организации, актуальные международные и региональные проблемы, - сообщила пресс-служба Кремля.

Сегодня в столицу Армении прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в Ереване он примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Накануне в Ереван прибыл и глава МИД России Сергей Лавров, и вечером состоялось заседание глав МИД стран-участниц ОДКБ, в ходе которого обсуждались вопросы внешнеполитической координации и военно-технического сотрудничества.

Перед началом саммита пройдет совместное заседание Совета министров иностранных дел, совместное заседание Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Ожидается, что участники этих мероприятий обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности. На повестке для будут и вопросы внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в ОДКБ, укрепления и дальнейшего развития системы коллективной безопасности, а также угрозы, исходящие из Афганистана.

Ожидается, что на саммите Лукашенко представит приоритеты председательства Минска в организации в следующем году. Кроме того, Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о генеральном секретаре ОДКБ в связи с предстоящей ротацией с 1 января 2023 года.

В начале ноября нынешний генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась после встречи с президентом Беларуси сообщил, что требование Минска "традиционно простое": приоритеты не должны быть абстрактные, надуманные, должны касаться насущных проблем, с которыми сталкивается организация.

Лукашенко призывал страны ОДКБ повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене, выработать адекватные меры реагирования "с учетом того, что формы и методы оказания гибридного влияния на страны качественно совершенствуются". По его словам, без скорейшего сплочения стран, укрепления политических, экономических, военных связей ОДКБ "завтра может не быть".

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев отмечал, что республика остается привержена поступательному развитию и укреплению ОДКБ на основе учета интересов всех членов. Казахстанская сторона нацелена на дальнейшее совершенствование деятельности организации и укрепление ее международного имиджа.

На саммите также запланировано подписание ряда документов, направленных на укрепление союзничества в ОДКБ и регламентирующих деятельность организации.

Также на полях саммита пройдет встреча Путина с Пашиняном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у Путина "будет возможность переговорить" и с Лукашенко.

Напомним, в состав военно-политической структуры входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Беларуси.