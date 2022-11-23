Число пострадавших при землетрясении в Турции увеличилось до 46 человек

23 ноя. 9:29

Число пострадавших в результате землетрясения на западе Турции достигло 46, ранее Минздраз страны сообщал о 35 пострадавших.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, число пострадавших возросло до 46. "Тридцать семь из них в Дюздже, шестеро пострадали в Зонгулдаке, по одному в Стамбуле, Болу и Сакарье", - передает телеканал TRT.

По информации AFAD, после землетрясения зафиксированы более 70 афтершоков.

Землетрясение магнитудой 6,0 случилось в 04.08, оно ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной Турции.